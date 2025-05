Trump 11 11 e 8 5 Giorni Vittoria in 2 guerre mondiali

Trump ha proclamato l'11 novembre e l'8 maggio come Giorni della Vittoria in due guerre mondiali. L'annuncio è avvenuto sul social Truth. "Nomino l'8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l'11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale", ha scritto il presidente Usa.

Trump taglia fondi a superstiti 9/11 - 4.14 Protesta bipartisan a New York contro Trump per i tagli agli aiuti ai soccorritori e ad altre persone che soffrono per le conseguenze tossiche legate agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. In una lettera al presidente, 7 repubblicani lo hanno esortato "come nativo di NY che ha vissuto a New York City mentre si riprendeva dagli attacchi terroristici dell'11 settembre" a revocare i tagli al World Trade Center Health Program e riassumere i membri dello staff licenziati giorni fa. 🔗servizitelevideo.rai.it

Dazi Trump, borse mondiali in picchiata: “Milano come l’11 Settembre”. Bankitalia taglia la crescita allo 0,6% - A poche ore dall’annuncio dei dazi reciproci di Donald Trump, tocca alla Banca d’Italia fare i primi conti ufficiali sul loro impatto. Gli economisti di Via Nazionale lo stimano in mezzo punto di prodotto interno nell’arco di tre anni, cosa che li porta a tagliare le stime di crescita per il nostro Paese: quest’anno quindi il Pil dovrebbe aumentare dello 0,6%. I dazi imposti da Donald Trump sulle merci provenienti dal resto del mondo continuano a pesare sui mercati, che subiscono il secondo giorno consecutivo di forti perdite. 🔗thesocialpost.it

Robert F. Kennedy Jr. confermato segretario alla Salute di Trump: la politica, le battaglie e le idee su vaccini e 11 settembre - ?Robert F. Kennedy Jr è stato confermato oggi Segretario alla Sanità dell'amministrazione Trump. È l'ultimo scranno che doveva ancora essere votato della rosa... 🔗ilmessaggero.it

