Truffa dei documenti Inps ecco come funziona | occhio a questi segnali

Truffare una signora anziana 🔗 Ilgiornale.it - Truffa dei documenti Inps, ecco come funziona: occhio a questi segnali Il caso a Ischia, dove due giovani sono stati denunciati. La coppia volevare una signora anziana 🔗 Ilgiornale.it

Su altri siti se ne discute

Sms, mail e falsi siti Inps: ecco come funziona le truffa online e la clonazione dello Spid - Milano, 4 aprile 2025 - Ancora truffe online ma anche tradizionali via sms utilizzando come trappola il nome dell’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza Sociale per rubare dati personali. “Le false comunicazioni, inviate tramite Sms, ma anche su posta elettronica - spiegano gli esperti del Commissariato di Polizia online - invitano ad aggiornare il profilo su un sito fraudolento, che riproduce nell’aspetto la piattaforma ufficiale dell’Inps, dove si chiede di inserire dati anagrafici, codice Iban, documenti d’identità, buste paga e in alcuni casi anche un selfie o un breve video ... 🔗ilgiorno.it

Sms, mail e falsi siti Inps: ecco come funzionano la truffa online e la clonazione dello Spid - Milano, 4 aprile 2025 - Ancora truffe online ma anche tradizionali via sms utilizzando come trappola il nome dell’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza Sociale per rubare dati personali. La truffa ovviamente è diffusa a livello nazionale ma tantissime solo le potenziali vittiime in Lombardia. Il meccanismo “Le false comunicazioni, inviate tramite Sms, ma anche su posta elettronica - spiegano gli esperti del Commissariato di Polizia online - invitano ad aggiornare il profilo su un sito fraudolento, che riproduce nell’aspetto la piattaforma ufficiale dell’Inps, dove si chiede di ... 🔗ilgiorno.it

"Abbiamo ricevuto il suo curriculum", ma è l'ennesima truffa: molte vittime anche a Rimini, ecco come funziona - "Da qualche settimana stiamo ricevendo segnalazioni da persone che ricevono diverse telefonate da numeri di cellulare che potrebbero sembrare innocui dato che il prefisso è italiano, la voce pacata, con un linguaggio corretto, a primo impatto potrebbe non sembrare registrata, deviando dal... 🔗riminitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Truffa dei documenti Inps, ecco come funziona: occhio a questi segnali; La truffa del finto Spid colpisce i parmigiani: ecco come funziona e cosa difendersi; Ecco il pacco dell'Inps: tentano di truffare un'anziana, 2 giovani denunciati; Sms, mail e falsi siti Inps: ecco come funzionano la truffa online e la clonazione dello Spid. 🔗Cosa riportano altre fonti

Truffa dei documenti Inps, ecco come funziona: occhio a questi segnali - Nuova truffa ordita ai danni dei cittadini ... ha spiegato alla vittima che presto sarebbero passati due postini per consegnarle dei documenti riservati dell'Inps: lei avrebbe dovuto aspettarli, ... 🔗ilgiornale.it

"Ecco il pacco dell'Inps": tentano di truffare un'anziana, 2 giovani denunciati - Si erano finti postini che dovevano fare una consegna urgente in cambio di un pagamento. Decisivo l'intervento della figlia della 75enne ... 🔗rainews.it

Truffa dello Spid: attenzione al falso sms dell'Inps, ecco come gli hacker rubano i nostri dati - Truffa dello Spid Una nuova truffa informatica prende di mira lo SPID.I criminali inviano SMS o email fraudolente, spacciandosi per l'INPS, per ottenere dati personali e documenti.Con queste ... 🔗informazione.it