True crime Melissa Moore | finale sospeso spunti per la seconda stagione

True crime basata sulla vicenda di Melissa Moore ha visto la conclusione della sua prima stagione il 1 maggio 2025. Pur non essendo ancora stato comunicato formalmente un proseguimento, elementi narrativi aperti e alcune dichiarazioni dei creatori suggeriscono la possibilità di ulteriori sviluppi. Possibile sviluppo futuro L'assenza di un annuncio ufficiale non toglie . L'articolo True crime Melissa Moore: finale sospeso, spunti per la seconda stagione è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Detectives, torna il programma true crime firmato Rai: i casi che vedremo nelle puntate - In prime time su Rai2 da giovedì 20 febbraio, dopo gli ottimi risultati d’ascolto della precedente stagione arriva la quarta stagione di DETECTIVES – casi risolti e irrisolti – il programma true crime di Rai Approfondimento condottoda Pino Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Protagonisti del racconto sono i “detectives”, gli investigatori della Polizia di Stato, che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, analizzati attraverso i reali documenti d’indagine. 🔗thesocialpost.it

Tutti pazzi per il true crime. Se è falso, meglio - Lo scorso agosto Elizabeth Hernandez, reporter del Denver Post, si è imbattuta in un video su Youtube intitolato “Husband’s Secret Gay Love Affair with Step Son Ends in Grisly Murder”. Con quasi 2 milioni di visualizzazioni, in 26 minuti il video raccontava in modo accattivante di un cruento omicidio avvenuto a Littleton, Colorado, proprio dove risiede la reporter. Hernandez si è subito domandata come fosse possibile che la notizia non si trovasse da nessun’altra parte – incluso lo stesso Denver Post. 🔗quotidiano.net

Happy Face, la recensione: una serie true crime che scava nella mente del serial killer - Da podcast a serie tv, da storia vera a racconto di finzione, la caccia alla vecchia vittima di un omicida porta alla luce verità familiari nascoste. In streaming su Paramount+. Cosa succede se tuo padre è un serial killer? Se lo chiedeva qualche anno fa in tv Prodigal Son e in quel caso il figliol prodigo del titolo era diventato profiler per aiutare la polizia a catturare proprio quelli come il padre, mentre affrontava un'instabilità psicologica. 🔗movieplayer.it

Happy Face avrà una seconda stagione? - Happy Face avrà una stagione 2? La serie true crime di Paramount+ basata sulla storia vera di Melissa Moore, ha concluso la sua prima stagione il 1° maggio 2025. Nonostante l’assenza di un annuncio ... 🔗tvserial.it

Happy Face la serie: una figlia, un padre e il peso di un'eredità. Intervista - Happy Face la serie ispirata alla storia di Melissa Moore non solo racconta un crimine, ma un'identità spezzata. 🔗msn.com

Happy Face Killer: l’inquietante storia vera dietro la serie true crime - il cast sul true crime della serie: "Il Male è intrinseco o viene sviluppato?"[/ARTICLE] Nel novembre 2008 la figlia di Jesperson, Melissa G. Moore, apparve nella trasmissione televisiva Dr. Phil ... 🔗msn.com