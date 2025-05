Trovato morto sull’argine del Po con diverse coltellate alla gola l’ipotesi del suicidio

Trovato morto sulla riva del Po a Zinasco (Pavia) con diverse ferite alla gola. Per chi indaga si tratterebbe di coltellate autoinflitte: l'esito dell'autopsia. 🔗 Il cadavere è di un 23enne tedesco,sulla riva del Po a Zinasco (Pavia) conferite. Per chi indaga si tratterebbe diautoinflitte: l'esito dell'autopsia. 🔗 Fanpage.it

Turista di 25 anni trovato morto con la gola tagliata sulla riva del Po: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco di 25 anni è stato trovato sull'argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non...

Zinasco, pescatore 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con la gola tagliata: ipotesi omicidio - Zinasco (Pavia), 30 aprile 2025 – Il cadavere di un ragazzo che potrebbe avere 25 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile, sull'argine del Po, nel territorio comunale di Zinasco, in località Bombardone. Dalle prime informazioni raccolte sembra il giovane sia un turista tedesco, che si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare a una battuta di pesca.

