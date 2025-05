Trovato il piromane che incendiava i bidoni a Capodanno

piromane che nella notte dello scorso Capodanno ha preso di mira i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti a Bolzano, mandandone parecchi a fuoco.Si tratta di un ventenne denunciato per incendio: era. 🔗 Trentotoday.it - Trovato il piromane che incendiava i bidoni a Capodanno Dopo una serie di lunghissime e complesse indagini ha finalmente un volto ilche nella notte dello scorsoha preso di mira i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti a Bolzano, mandandone parecchi a fuoco.Si tratta di un ventenne denunciato per incendio: era. 🔗 Trentotoday.it

