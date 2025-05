Trova un portafogli con tremila euro e lo restituisce al turista svizzero il gesto di una 34enne

Trova un portafogli pieno di soldi e lo porta al Comando della Polizia municipale per farlo restituire al proprietario. Protagonista dell'encomiabile gesto una donna di Milazzo.L'episodio si è verificato ieri. La 34enne ha Trovato ilportamonete con quasi tremila euro e numerose carte bancarie. 🔗 Messinatoday.it - Trova un portafogli con tremila euro e lo restituisce al turista svizzero, il gesto di una 34enne unpieno di soldi e lo porta al Comando della Polizia municipale per farlo restituire al proprietario. Protagonista dell'encomiabileuna donna di Milazzo.L'episodio si è verificato ieri. Lahato ilportamonete con quasie numerose carte bancarie. 🔗 Messinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Trova un portafogli con 590 euro in autostazione e lo consegna alla Polizia Locale - Un gesto non certo isolato, ma niente affatto scontato, che racconta un bell’episodio di senso civico e rispetto per gli altri. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 14 aprile, nell’area della stazione delle autocorriere di Modena. Un 40enne, residente in provincia, si è presentato... 🔗modenatoday.it

Trova un portafogli con dentro 400 euro e lo restituisce: arrivano gratitudine e una "mancia" - Un gesto di generosità e onestà arriva dal Tribunale di Napoli, dove un uomo ha restituito un portafoglio trovato a terra contenente 400 euro. L'episodio è avvenuto giovedì mattina, in via Grimaldi, tra il Tribunale e la Procura. Nel portafogli la somma considerevole, insieme ai documenti del... 🔗napolitoday.it

Trova un portafogli con dentro oltre 600 euro, 21enne lo riconsegna ai carabinieri: "Un gesto di grande valore civico" - SENIGALLIA- Un 21enne originario del Bangladesh si è presentato questa mattina presso la stazione carabinieri di Senigallia, dopo aver ritrovato un portafogli con all’interno 650 euro in contanti, documenti personali ed alcune carte di credito. I militari hanno rintracciato il proprietario... 🔗anconatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Trova un portafogli con tremila euro e lo restituisce al turista svizzero, il gesto di una 34enne; LA STORIA. Donna milazzese trova portafogli con 3000 euro. Polizia Locale rintraccia il proprietario; Milazzo, trova portafoglio con 3 mila euro e lo consegna alla polizia locale. Era di un turista svizzero; Portafoglio smarrito e restituito, il gesto esemplare di tre ragazzi diventa un mistero: Che fine hanno fatto i soldi?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Modica, trova portafoglio con 3500 euro in contanti e lo porta in commissariato - Modica, trova portafoglio con 3500 euro in contanti e lo porta in commissariato. La turista grata ha regalato all'uomo 200 euro ... 🔗quotidianodiragusa.it

Modica, trova un portafoglio con 3500 euro in contanti e lo consegna in commissariato - Martedì pomeriggio, intorno alle 15, un dipendente Ata dell’Istituto “Verga” di Modica, dopo aver terminato il suo turno di lavoro, si è recato presso un distributore di carburante al Quartiere Sorda ... 🔗lasicilia.it

TROVA UN PORTAFOGLIO CON 590 EURO E LO CONSEGNA ALLA POLIZIA LOCALE - Un semplice gesto, ma niente affatto scontato, che racconta un bell’episodio di senso civico e rispetto per gli altri. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 14 aprile, nell’area della stazione del ... 🔗tvqui.it