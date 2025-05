Troppi i disagi per i pendolari dell’Orvietano De Rebotti chiama l’Autorità di regolazione dei trasporti

Ternitoday.it - “Troppi i disagi per i pendolari dell’Orvietano”, De Rebotti "chiama" l’Autorità di regolazione dei trasporti “Pur comprendendo le esigenze determinate dal completamento degli interventi finanziati con fondi Pnrr per il miglioramento tecnologico dell’intera rete ferroviaria nazionale, e le correlate modifiche temporanee alla programmazione dei servizi di trasposto ferroviario, alcune opzioni gestionali. 🔗 Ternitoday.it

Disagi in vista sulla ferrovia. La petizione dei pendolari: "Vogliamo fasce di garanzia" - Fasce di garanzia durante le quali i treni si fermino regolarmente. Una al mattino. Una nel primo pomeriggio al termine delle lezioni. Una al tardo pomeriggio. Le chiedono i 2mila pendolari della stazione di Osnago e i più di mille di Airuno, dove da dopodomani i treni fermeranno uno ogni ora anziché che ogni mezz’ora per lavori di potenziamento della linea. A Osnago ci vogliono anche soluzioni per la domenica, quando invece è prevista la soppressione totale delle fermate. 🔗ilgiorno.it

Sciopero treni a Napoli: FS e Italo fermi, disagi per i pendolari - Sciopero Nazionale del personale del gruppo FS Italiane, Italo e TreNord. Dalle 9.01 alle 16.59, oggi mercoledí 19 marzo, i treni potrebbero subire cancellazioni e ritardi nelle fasce... 🔗ilmattino.it

Troppi misteri per HQMonza: "Prima di sforbiciare il progetto va chiarito il pasticcio dell’hub" - I conti esigerebbero maggiore chiarezza. L’associazione HQMonza si esprime in questi termini sugli extra di spesa resi noti dal Comune di Milano, sul prolungamento di M5 fino a Monza. "Restano un mistero, non solo per noi, ma anche, a quanto ci risulta, per il Comune di Monza, tutti i dettagli degli extracosti da 600 milioni – scrivono in una nota –. Non si sbottonano né il Comune di Milano capofila, titolare dei calcoli, né Regione Lombardia, la quale conosce i conti almeno dall’11 febbraio scorso". 🔗ilgiorno.it

De Rebotti, troppi i disagi per i pendolari dell'Orvietano - "Pur comprendendo le esigenze determinate dal completamento degli interventi finanziati con fondi Pnrr per il miglioramento tecnologico dell'intera rete ferroviaria nazionale, e le correlate modifiche ... 🔗ansa.it

Lavori e disagi per i pendolari dei treni umbri: l'assessore De Rebotti si rivolge all'Autority: "Verifiche sugli accordi presi" - La retrocessione del treno 598 in linea lenta, con l'allungamento del tempo di percorrenza connesso, complica la vita agli utenti: controlli sull'intesa con Rfi ... 🔗corrieredellumbria.it

Movibus, modifiche alle corse : "Troppi disagi per i pendolari. Il Comune deve intervenire" - Problemi per centinaia di pendolari nervianesi. A partire dal 13 gennaio scorso la compagnia di trasporti Movibus ha apportato modifiche agli orari di alcune linee, provocando inevitabili disagi ... 🔗msn.com