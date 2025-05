Trofeo dei Territori la pallavolo giovanile siciliana in vetrina tra Cefalù e Termini

Trofeo dei Territori – Aequilibrium Cup, l'evento più atteso della pallavolo giovanile siciliana. Sabato 3 e domenica 4 maggio, le rappresentative maschili e femminili dei sei comitati Territoriali della Sicilia si sfideranno in un torneo che, oltre a celebrare il talento. 🔗 Palermotoday.it - Trofeo dei Territori, la pallavolo giovanile siciliana in vetrina tra Cefalù e Termini Tutto pronto per ildei– Aequilibrium Cup, l'evento più atteso della. Sabato 3 e domenica 4 maggio, le rappresentative maschili e femminili dei sei comitatiali della Sicilia si sfideranno in un torneo che, oltre a celebrare il talento. 🔗 Palermotoday.it

