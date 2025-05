Trionfo irpino al Trofeo San Lucio | premiato il Caciocavallo Giovane del Caseificio D&D

Il Caciocavallo Irpino Giovane di Calitri conquista il primo posto al Trofeo San Lucio 2025 - Il Caciocavallo Irpino Giovane prodotto dal Caseificio D&D di Calitri (AV) si è aggiudicato il primo posto nella categoria "Formaggi a pasta filata stagionata fino a 60 giorni" al concorso nazionale CaseoArt - Trofeo San Lucio 2025, svoltosi il 1° maggio a Pandino, in provincia di Cremona. Il... 🔗avellinotoday.it

Trofeo San Lucio 2025 - Il Caciocavallo Irpino Giovane prodotto dal Caseificio D&D di Calitri (AV) si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Formaggi a pasta filata stagionata fino a 60 giorni” al concorso nazionale C ... 🔗irpinia24.it

