Trieste oltraggiata dalle bandiere titine La rabbia di Menia | Stufo di questa vergogna intervenga la magistratura

Trieste, per la festa del primo maggio, dove sono stati esposti striscioni e bandiere della Jugoslavia comunista. “Un gesto ignobile, uno sfregio alla democrazia, ai martiri delle foibe e agli esuli dal confine orientale d’Italia. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti. I sindacati prendano le distanze e isolino questi jugonostalgici”, commenta il Comitato 10 febbraio.“Purtroppo ancora oggi c’è chi sventola le bandiere con la stella rossa, simboli di morte e oppressione – denuncia il presidente del Comitato, Silvano Olmi – un gesto ignobile, quello compiuto a Trieste, che si ripete ossessivamente da anni e deve essere condannato da tutti i veri democratici. I sindacati prendano le distanze da queste esibizioni e allontanino chi si traveste da partigiano, esponendo simboli comunisti e magliette inneggianti al dittatore Tito. 🔗 Secoloditalia.it - Trieste oltraggiata dalle bandiere titine. La rabbia di Menia: “Stufo di questa vergogna, intervenga la magistratura” Celebrazioni raccapriccianti a, per la festa del primo maggio, dove sono stati esposti striscioni edella Jugoslavia comunista. “Un gesto ignobile, uno sfregio alla democrazia, ai martiri delle foibe e agli esuli dal confine orientale d’Italia. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti. I sindacati prendano le distanze e isolino questi jugonostalgici”, commenta il Comitato 10 febbraio.“Purtroppo ancora oggi c’è chi sventola lecon la stella rossa, simboli di morte e oppressione – denuncia il presidente del Comitato, Silvano Olmi – un gesto ignobile, quello compiuto a, che si ripete ossessivamente da anni e deve essere condannato da tutti i veri democratici. I sindacati prendano le distanze da queste esibizioni e allontanino chi si traveste da partigiano, esponendo simboli comunisti e magliette inneggianti al dittatore Tito. 🔗 Secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oltraggio all’Italia, bandiere titine nel centro di Gorizia - Roma, 2 apr – Le bandiere della Jugoslavia di Tito sventolano nel centro di Gorizia, più precisamente in Corso Verdi, nel palazzo che fu la vecchia sede del municipio. Un gesto squallido, in sfregio ai tutti i nostri connazionali infoibati e uccisi dai partigiani slavi. La condanna del sindaco di Gorizia Netta la condanna del sindaco di Gorizia ed ex presidente nazionale ANVGD e della Lega Nazionale Gorizia, Rodolfo Ziberna, “Centinaia sono stati i goriziani deportati e uccisi a guerra finita dai partigiani comunisti titini. 🔗ilprimatonazionale.it

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato - Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trieste, coordinati dalla locale Procura. L'anziana è stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola. 🔗tg24.sky.it

Camilla visita una scuola a Roma, i bambini salutano la Regina sventolando bandiere del Regno Unito - (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 La Regina Camilla ha visitato l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici. Presente il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. All'ingresso, numerosi bambini hanno salutato la Regina sventolando bandiere del Regno Unito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Trieste oltraggiata dalle bandiere titine. La rabbia di Menia: Stufo di questa vergogna, intervenga la magistratura. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne