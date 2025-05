Triathlon Sprint Bronze straordinaria vittoria del sannita Domenico Rosa

Domenico Rosa di Ceppaloni ha vinto la gara di Triathlon Sprint Bronze della Federazione italiana di Triathlon. Il triatleta della Asd Kronos Triathlon Team di Benevento classe 2000 ha dominato la gara sin dalle prime battute sfruttando le sue eccelse capacità natatorie per staccare tutti già nei primi 750mt di nuoto in mare. Una volta salito in sella ha completato i 20km di ciclismo in solitaria e riuscendo a mantenere l'ampio gap costruito sugli inseguitori.Ha poi completato l'ultima frazione di 5km di corsa gestendo il vantaggio e tagliando finalmente il traguardo da vincitore. Un momento storico, quello di ieri, per tutto il movimento Triathlon sannita con la vittoria individuale nel Triathlon per Domenico Rosa, di un sannita e di un triatleta della l'Asd Kronos Triathlon Team.

