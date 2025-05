Treno Circum fermo per avaria secondo caso in due giorni

Treno della Circumvesuviana fermo per un'avaria. Ieri, dopo che del fumo bianco aveva raggiunto i vagoni, un Treno era stato costretto a fermarsi tra Torre Annunziata e Pompei. Oggi un altro guasto sulla linea Napoli-Sorrento.Da ciò che fa sapere Eav "causa avaria materiale, la tratta ferroviaria tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare è interrotta".L'articolo Treno Circum fermo per avaria, secondo caso in due giorni proviene da Anteprima24.it.

