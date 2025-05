Treno Circum deraglia Eav denuncia | “Trovata pietra accanto ai binari”

Treno Circumvesuviana tra Castellammare e Pioppaino, Eav rende noto che la causa potrebbe essere una pietra che è stata rinvenuta vicino ai binari. 🔗 In merito allo "svio" delvesuviana tra Castellammare e Pioppaino, Eav rende noto che la causa potrebbe essere unache è stata rinvenuta vicino ai binari. 🔗 Fanpage.it

Grave incidente ferroviario, un treno deraglia nel binario opposto: uno schianto terribile - Social. Grave incidente ferroviario, un treno deraglia nel binario opposto: uno schianto terribile. In queste ore si è verificato un terribile incidente ferroviario tra due treni merci. Lo schianto è statp a dir poco terribile. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo della tragedia. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa, la terra continua a tremare: la situazione Leggi anche: Scomparsi nel nulla due influencer italiani: familiari in ansia, cosa succede Leggi anche: Tragedia alle terme, arrivano ... 🔗tvzap.it

Sri Lanka, treno passeggeri travolge elefanti e deraglia: morti sei animali - Altri due animali sono feriti. Nessuna conseguenza per i passeggeri. In Sri Lanka sei elefanti sui binari ha fatto deragliare un treno passeggeri. I sei esemplari sono morti, altri due sono stati affidati alle cure dei veterinari. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno che viaggiava vicino a una riserva naturale, ha confermato la Polizia, mentre […] L'articolo Sri Lanka, treno passeggeri travolge elefanti e deraglia: morti sei animali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Treno Eav in avaria a Castellammare, fumo e paura a bordo - Tempo di lettura: 2 minutiViaggio difficile da Sorrento a Napoli questa mattina per pendolari e turisti che erano a bordo del treno Eav-Circumvesuviana. Nella stazione di Castellammare di Stabia, la stessa dove il 17 aprile si è verificato il tragico guasto della Funivia del Monte Faito, il treno si è fermato emettendo fumo bianco, a causa di un’avaria. Davanti alla stazione, impegnati nelle ispezioni sulla strage della Funivia che ha causato quattro morti e un ferito grave, erano già presenti i vigili del fuoco che sono tempestivamente intervenuti assicurando i soccorsi. 🔗anteprima24.it

Treno Circum deraglia, Eav denuncia: “Trovata pietra accanto ai binari” - Il deragliamento del treno della Circumvesuviana ... potrebbe essere stato causato dalla presenza di un sasso posizionato sui binari. È quello che sostiene l'Eav, la società che gestisce la linea ... 🔗fanpage.it

Paura a bordo della Circum, deraglia un carrello motore. I sindacati: “Servono interventi immediati” - Ancora un incidente a bordo di un treno della Circumvesuviana, i sindacati: "Urge un incontro con i vertici di Eav per richiedere interventi immediati" ... 🔗fanpage.it

L’accusa contro Eav: “Nessuna avaria, il treno Circum ha perso il serbatoio e stava per deragliare” - La situazione dei trasporti pubblici in Campania torna al centro della polemica dopo il grave episodio avvenuto oggi sulla linea Napoli-Sorrento della ... 🔗ilfattovesuviano.it