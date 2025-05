Tre rapine in 20 minuti l' uomo era sparito da giorni e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa

rapine in 20 minuti nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell'uomo, un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati. Quell'uomo. 🔗 Latinatoday.it - Tre rapine in 20 minuti, l'uomo era sparito da giorni e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa Ha commesso trein 20nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell', un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati. Quell'. 🔗 Latinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Commette tre rapine in 20 minuti. Sparito da 20 giorni, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa - Ha commesso tre rapine in 20 minuti nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell'uomo, un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati. Quell'uomo... 🔗romatoday.it

Misterbianco, fa due rapine a mano armata a due farmacie, in 20 minuti: arrestato - Un doppio colpo sventato in pochi minuti grazie alla tempestività dell’intervento e alla profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno arrestato un 21enne responsabile di due rapine a mano armata in sequenza, ai danni di altrettante farmacie del paese. I fatti sono accaduti l’altra sera quando il giovane, con il volto parzialmente travisato da uno scaldacollo e armato di coltello, ha fatto irruzione all’interno di una farmacia nel quartiere Belsito e, dopo essersi impossessato del registratore di cassa, è scappato a bordo di un ... 🔗dayitalianews.com

Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia: «20 minuti e inizia il suo naufragio». La pagella dello juventino - di Redazione JuventusNews24Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia: «Dopo 20 minuti inizia il suo naufragio». La pagella del difensore nell’ultima sfida di Nations League Ieri sera l’Italia ha pareggiato 3-3 a Dortmund con la Germania nel ritorno del quarto di finale di Nations League, un risultato che non ha permesso agli Azzurri di proseguire il percorso nel torneo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti: di seguito la pagella di Gatti, difensore della Juve. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Commette tre rapine in 20 minuti. Sparito da 20 giorni, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa; SCOMPARE DA LATINA PER GIORNI, POI 3 RAPINE PER STRADA IN 10 MINUTI A TOR BELLA MONACA: IN ARRESTO 32ENNE; Tre rapine (con calci e pugni) nell'arco di 15 minuti nella notte a Milano; Due rapine in 15 minuti, i carabinieri arrestano un 21enne a Misterbianco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Armato di pistola mette a segno tre rapine in pochi minuti: arrestato dai “falchi” della squadra mobile - Ha rapinato tre negozi del centro storico in meno di venti minuti, in tutti i casi usando ... I fatti risalgono alla serata del 17 febbraio. La prima rapina è stata messa a segno intorno alle ... 🔗msn.com

Sei rapine in 15 minuti, due arresti della Polizia a Napoli - Sono ritenuti responsabili di avere messo a segno - in una manciata di minuti - sei rapine e di averne tentate altre due, tra il Vomero e l'Arenella: due giovani, un ventenne napoletano e un 17enne di ... 🔗ansa.it

Due rapine in farmacia in 20 minuti: arrestato 21enne nel Catanese - Un doppio colpo sventato in pochi minuti grazie alla tempestività dell’intervento e alla profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno arrestato ... 🔗itacanotizie.it