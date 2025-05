Tre incidenti sul lavoro in poche ore | operaio 46enne muore di infarto Due feriti gravi dopo cadute dall’alto

lavoro.Il primo è quello di un operaio, un uomo ucraino di 46 anni, morto a Roma mentre lavorava in un cantiere di via dei Sabelli, all'incrocio con via degli Ausoni, nel quartiere San Lorenzo. Da quanto emerso, la vittima ha accusato un malore, s'è accasciato a terra ed è morto per arresto cardiocircolatorio. Intervenuti i carabinieri, la salma del 46enne è stata portata all'Umberto I e verrà riconsegnata ai famigliari su disposizione del pubblico ministero.Il secondo è accaduto ad Ancona dove un operaio è precipitato da un'impalcatura di tre metri intorno alle 12, all'interno di uno stabilimento al porto della Fincantieri. La vittima, un uomo di 61 anni, si trovava al lavoro su uno scafo, quando è caduto dall'impalcatura battendo la testa.

Incidenti lavoro, oggi tre morti in poche ore - Tre persone morte sul lavoro in poche ore in Italia: una strage, quella delle morti bianche conseguenti agli incidenti sul lavoro, che non accenna a fermarsi. Il più giovane tra le vittime aveva solo 22 anni: si tratta di un operaio morto in un incidente che si è verificato durante il suo turno di lavoro nell’azienda Stm di via Monfalcone a Maniago, in provincia di Pordenone. Il 22enne è morto sul colpo a causa dell’esplosione di uno stampo d’acciaio. 🔗lapresse.it

Morti sul posto di lavoro, in poche ore tre operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti - Passano gli anni, ma non accenna a fermarsi il fenomeno delle morti sul posto di lavoro. Nel volgere di poche ore, infatti, l’Italia è stata funestata da ben tre incidenti che hanno causato altrettante vittime. Una giornata da incubo, iniziata con la notizia del decesso — a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli — di un dipendente cinquantenne di una ditta di smaltimento rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’operaio sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro. 🔗lanotiziagiornale.it

Incidenti sul lavoro, tre operai morti in poche ore - Un 22enne trafitto da scheggia incandescente. Un 51enne incastrato in nastro trasportatore e un altro operaio investito da un tir sulla A1 🔗imolaoggi.it

