Travolto davanti agli occhi del papà Tragedia durante la gara Filippo muore a 23 anni

Una tragica fatalità ha spezzato la vita diMorello, motociclista ventitreenne di Orsago, in provincia di Treviso, nel tardo pomeriggio di giovedì 1 maggio. Il giovane ha perso la vitauna competizione regionale di motocross che si stava svolgendo al crossodromo di Versa, a Romans d’Isonzo, nel Goriziano. La, attesa da molti appassionati locali, si è trasformata in un dramma sotto gliincreduli dei presenti.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenutoun salto particolarmente impegnativo:avrebbe perso il controllo della sua moto in fase di atterraggio, cadendo violentemente a terra. Tragicamente, alcuni dei motociclisti che lo seguivano non sarebbero riusciti a evitare l’impatto, travolgendolo in pieno. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma pare che l’incidente sia avvenuto negli ultimi trenta minuti di, in un momento in cui la stanchezza e la tensione possono facilmente influenzare le prestazioni dei piloti. 🔗 Caffeinamagazine.it