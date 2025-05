Travolto da una valanga sul pizzo Redorta | gravissimo alpinista di 44 anni

anni è stato Travolto da una valanga e si trova ora in ospedale in condizioni molto graviL’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 2 maggio, in una zona di alta montagna tra il pizzo Redorta e il lago Coca, in Valbondione, valle Seriana. E’ qui che l’alpinista, un 44enne di Cene in cordata con un compagno, è stato Travolto da una slavina di ghiaccio, staccatasi con ogni probabilità a causa delle alte temperature di questi giorni.A lanciare l’allarme è stato proprio l’altro escursionista, fortunatamente rimasto illeso. Il 44enne è precipitato a valle per quasi 300 metri ed è stato recuperato dai soccorritori che si cono calati col verricello. Trasportato in ospedale in elicottero, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto gravi 🔗 Ilgiorno.it - Travolto da una valanga sul pizzo Redorta: gravissimo alpinista di 44 anni Valbondione (Bergamo) – Grave incidente in montagna, sulle Alpi Orobie: un uomo di 44è statoda unae si trova ora in ospedale in condizioni molto graviL’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 2 maggio, in una zona di alta montagna tra ile il lago Coca, in Valbondione, valle Seriana. E’ qui che l’, un 44enne di Cene in cordata con un compagno, è statoda una slavina di ghiaccio, staccatasi con ogni probabilità a causa delle alte temperature di questi giorni.A lanciare l’allarme è stato proprio l’altro escursionista, fortunatamente rimasto illeso. Il 44enne è precipitato a valle per quasi 300 metri ed è stato recuperato dai soccorritori che si cono calati col verricello. Trasportato in ospedale in elicottero, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto gravi 🔗 Ilgiorno.it

