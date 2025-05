Travolta da un' auto mentre attraversa sulle strisce grave 15enne | portata in elisoccorso in ospedale è stata operata alla testa

stata investita da un'auto il pomeriggio del 1 maggio a Montaldo Dora (Torino) ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino.. 🔗 Leggo.it - Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce, grave 15enne: portata in elisoccorso in ospedale, è stata operata alla testa Una ragazza di 15 anni èinvestita da un'il pomeriggio del 1 maggio a Montaldo Dora (Torino) ed è ricoverata in gravi condizioni all'Cto di Torino.. 🔗 Leggo.it

Pesaro, la Statale Adriatica è una roulette russa: anziana travolta da un?auto mentre attraversa sulle strisce - PESARO - Investita mentre attraversava le strisce, trasferita ad Ancona in eliambulanza una 80enne. L?incidente stradale è accaduto ieri mattina intorno alle 10 nel tratto di Statale 16... 🔗corriereadriatico.it

Travolta mentre attraversa. Sbalzata sull’asfalto da un’auto, anziana muore in ospedale - Prima l’impatto con l’auto, poi il volo sull’asfalto. È morta così, ieri mattina, l’87enne maceratese Clara Calzolari, travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Beniamino Gigli, a due passi dall’ospedale di Macerata. L’investimento si è verificato attorno alle 8.45. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, ma stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Fiat Panda, guidata da una 73enne maceratese, che viaggiava assieme alla figlia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roma, investita e uccisa a 19 anni sulla Laurentina. Daniela travolta da un'auto mentre attraversa - Travolta da una macchina e uccisa lungo la via Laurentina: l?incidente intorno alle 13 di oggi. La vittima, Daniela G., di 19 anni è stata subito soccorsa ma le sue condizioni erano... 🔗ilmessaggero.it

Donna travolta da un’auto mentre attraversa la strada: trasportata all’ospedale in codice rosso - VILLAFRANCA (VR) – Un grave incidente si è verificato questa mattina, 2 maggio, intorno alle 8:55, a Villafranca, quando una donna di circa 50 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la ... 🔗nordest24.it

Travolta da un'auto pirata mentre attraversa la strada, l'appello del figlio: «Aiutatemi a trovare chi è stato» - MOGLIANO - «Aiutatemi a trovare chi ha investito mia mamma». Questo il grido di aiuto del figlio di Florinda Trieshi, 42enne che stamattina (28 aprile) è stata investita ... 🔗ilgazzettino.it