Travolta da pirata della strada | Ho demolito l' auto perché i danni erano troppi Io ferita lui a piede libero

Milanotoday.it - Travolta da pirata della strada: "Ho demolito l'auto perché i danni erano troppi. Io ferita, lui a piede libero" Era il 22 febbraio del 2025. Piena notte. G. era in macchina e guidava alle tre del mattino. Stava raggiungendo il suo ragazzo. Poi il botto e il buio improvviso, con uno schianto che, suo malgrado, per lei ha cambiato quella notte e anche la sua vita da un mese e mezzo a oggi.Qualcuno ha. 🔗 Milanotoday.it

