Travolge parapetto di un cavalcaferrovia e danneggia la linea elettrica | interrotta la circolazione sulla Caserta-Foggia

© Foggiatoday.it - Travolge parapetto di un cavalcaferrovia e danneggia la linea elettrica: interrotta la circolazione sulla Caserta-Foggia circolazione sulla linea Caserta-Foggia è interrotta su disposizione dei Vigili del Fuoco a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di oggi 2 maggio, che ha provocato la rottura di un parapetto di un cavalcaferrovia nei pressi di Apice, in provincia di Benevento, danneggiando. 🔗 Lasu disposizione dei Vigili del Fuoco a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di oggi 2 maggio, che ha provocato la rottura di undi unnei pressi di Apice, in provincia di Benevento,ndo. 🔗 Foggiatoday.it

