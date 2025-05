Travaglio smonta i numeri di Meloni sul lavoro | Se l’Italia che soffre si incazza per lei cambia tutto Su La7

Meloni dice che con il suo governo i salari reali crescono e che sono stati creati più di un milione di posti di lavoro? Il verbo 'creare' forse è un po' eccessivo. In realtà, i nuovi occupati per l'84% sono over 50, quindi non sono stati creati, ma dipendono dai limiti che sono stati imposti all'età pensionabile". Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sconfessa i dati sciorinati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'occupazione, in un videomessaggio registrato in occasione del Primo maggio."Abbiamo un boom di inattivi, che è un record nella Ue, un calo delle ore lavorate, un boom della cassa integrazione – spiega Travaglio – E i salari purtroppo sono ancora dell'8% inferiori rispetto all'inizio del 2021, quando partì l'impennata dell'inflazione".

