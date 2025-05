Trasferta vietata ai tifosi del Palermo la solidarietà dei fratelli cesenati | diserteranno la curva

Palermo, terz'ultima giornata di campionato.Una "decisione di non entrare nel rispetto dei palermitani" scrive la. 🔗 Palermotoday.it - Trasferta vietata ai tifosi del Palermo, la solidarietà dei "fratelli" cesenati: diserteranno la curva Dura presa di posizione del tifo organizzato del Cesena che resterà fuori dall'impianto casalingo, l'Orogel Stadium-Dino Manuzzi in occasione della partita di domenica contro il, terz'ultima giornata di campionato.Una "decisione di non entrare nel rispetto dei palermitani" scrive la. 🔗 Palermotoday.it

