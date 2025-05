Transadriatica | la prima compagnia aerea italiana

prima società a non impiegare idrovolanti ma piste in terra. Collegò per 5 anni Venezia a Vienna, con un'estensione successiva a Roma. Fondata da un ingegnere anconetano, volava con monoplani da 4 passeggeri. 🔗 Laverita.info - «Transadriatica»: la prima compagnia aerea italiana Nata nel 1925, fu lasocietà a non impiegare idrovolanti ma piste in terra. Collegò per 5 anni Venezia a Vienna, con un'estensione successiva a Roma. Fondata da un ingegnere anconetano, volava con monoplani da 4 passeggeri. 🔗 Laverita.info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elicottero caduto nell’Hudson a New York, stop ai voli della compagnia aerea - Le autorità federali di regolamentazione dell’aviazione degli Stati Uniti (Faa) hanno emesso un ordine di emergenza che impone lo stop ai voli della compagnia di tour in elicottero coinvolta nell’incidente mortale a New York di giovedì scorso, quando uno dei suoi velivoli è precipitato nel fiume Hudson uccidendo il pilota e la famiglia di 5 persone che era a bordo. La Faa ha appreso che la compagnia ha licenziato il suo direttore operativo pochi minuti dopo aver accettato di sospendere i voli durante le indagini. 🔗lapresse.it

'Daemon', prima nazionale a Ferrara per la nuova performance della compagnia Motus - La compagnia Motus, grazie ad una residenza artistica a Wunderkammer, darà vita a 'Daemon', un’incursione visionaria nell’immaginario di Mary Shelley, che debutterà in prima nazionale negli spazi di Via Darsena proprio a Ferrara sabato 22 alle alle 21 con replica domenica 23 alle 15.30. Una... 🔗ferraratoday.it

Check-in solo online, stop alla carta di imbarco cartacea, bagaglio a mano: la compagnia aerea, nata come low cost, rivoluziona ancora una volta le norme per i viaggiatori - Ryanair si appresta a introdurre una serie di novità che diventeranno operative da maggio 2025. I cambiamenti riguarderanno principalmente il check-in, le carte d’imbarco e le politiche sui bagagli. Alla base di queste modifiche, la necessità di ottimizzare i processi e ridurre l’impatto ambientale. Ma non c’è dubbio che siano un vantaggio per i profitti della compagnia nata – lo ricordiamo – con la missione di rendere più accessibili a tutti i viaggi aerei. 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Ala Littoria ad Alitalia; Lido di Venezia: è morta Yvonne Girardello, 100 anni, prima hostess d’Italia; Inaugurata la mostra dedicata a Renato Morandi, uno dei padri dell’aviazione commerciale in Italia; Sulle tracce di Renato Morandi: arriva ad Ancona la mostra sul padre dell’Aeronautica civile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online