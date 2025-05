Tramvia scatta la seconda fase dei lavori in viale Matteotti

lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Stasera, 2 maggio, come da programma scatta la seconda fase del cantiere B1 su viale Matteotti, che interesserà il tratto da via Valori a via Benivieni, con le stesse modalità già operative tra via Fra’ Bartolommeo e via Valori: quindi, ci saranno sempre due corsie per senso di marcia, i percorsi pedonali e ciclabili resteranno invariati e per i bus non cambierà nulla.La cantierizzazione inizierà stasera alle 22 con le operazioni di spostamento new jersey e la predisposizione della viabilità; a seguire, sarà allestita la recinzione dell’area di cantiere.Da lunedì 5 maggio sono previsti lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica in via Quintino Sella con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra via Zanardelli e via del Madonnone. 🔗 Lanazione.it - Tramvia, scatta la seconda fase dei lavori in viale Matteotti Firenze, 2 maggio 2025 – Continuano idella linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Stasera, 2 maggio, come da programmaladel cantiere B1 su, che interesserà il tratto da via Valori a via Benivieni, con le stesse modalità già operative tra via Fra’ Bartolommeo e via Valori: quindi, ci saranno sempre due corsie per senso di marcia, i percorsi pedonali e ciclabili resteranno invariati e per i bus non cambierà nulla.La cantierizzazione inizierà stasera alle 22 con le operazioni di spostamento new jersey e la predisposizione della viabilità; a seguire, sarà allestita la recinzione dell’area di cantiere.Da lunedì 5 maggio sono previstidi asfaltatura e rifacimento della segnaletica in via Quintino Sella con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra via Zanardelli e via del Madonnone. 🔗 Lanazione.it

