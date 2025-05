Tragico schianto sulla Romea motociclista morto e moglie in ospedale | si indaga per omicidio stradale

stradale ha sconvolto il territorio ravennate. In un violento incidente avvenuto poco prima delle 12 al chilometro 1 della Romea, ha perso la vita Roberto Fiorucci, 67enne di Città di Castello. La moglie, che era in moto con lui, è stata. 🔗 Ravennatoday.it - Tragico schianto sulla Romea, motociclista morto e moglie in ospedale: si indaga per omicidio stradale Nella giornata del primo maggio una tremenda sciaguraha sconvolto il territorio ravennate. In un violento incidente avvenuto poco prima delle 12 al chilometro 1 della, ha perso la vita Roberto Fiorucci, 67enne di Città di Castello. La, che era in moto con lui, è stata. 🔗 Ravennatoday.it

Su altri siti se ne discute

Tragico schianto sulla Romea: tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir - È di tre morti e un ferito il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile sulla strada statale Romea, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion. 🔗thesocialpost.it

Tremendo schianto frontale: motociclista perde la vita, altre tre persone ferite. Romea chiusa in entrambe le direzioni - Grave incidente stradale, nella tarda mattinata di giovedì, nel quale ha perso la vita un motociclista 58enne che si è schiantato frontalmente con una vettura. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 12 al chilometro 1 della Romea con la strada che, per permettere i soccorsi, è stata chiusa in... 🔗ravennatoday.it

Zia Lisa, tragico scontro tra moto e auto: morto motociclista 41enne - Tragedia, ieri sera (10 marzo) nel quartiere di Zia Lisa, dove un motociclista di 41 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, a quanto riferito da Tgr Sicilia, l’uomo, alla guida della propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un’automobile in transito. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo del motociclista incastrato sotto la vettura. 🔗dayitalianews.com

Cosa riportano altre fonti

Tragico schianto sulla Romea, motociclista morto e moglie in ospedale: si indaga per omicidio stradale; Ravenna, tragico incidente: muore motociclista 58enne; Schianto in via Romea Nord: muore motociclista; Schianto in via Romea Nord: muore motociclista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schianto in via Romea Nord: muore motociclista - Tragico schianto nella mattinata dell’1 maggio sulla Romea Nord, dove ha perso la vita un uomo di 58 anni, un motociclista, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11. All’origine della dinamic ... 🔗ravennawebtv.it

Scontro sulla 'Romea' a Ravenna, morto motociclista 58enne - Un 58enne motociclista è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente verificatosi attorno alle 11 sulla strada statale 'Romea Nord', alle porte di Ravenna. (ANSA) ... 🔗msn.com

Scontro sulla ‘Romea’ a Ravenna: morto motociclista 58enne di Città di Castello - Un primo maggio tragico per l’Umbria, in particolare per la comunità di Città di Castello. Dopo l’incidente di questa mattina sulla E45 dove un motociclista tifernate ha perso la vita all’altezza di P ... 🔗informazione.it