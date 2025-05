Tragico incidente all’Isola d’Elba | motociclista perde la vita dopo scontro con un cinghiale

Tragico incidente ha scosso la comunità dell'Isola d'Elba. Rocco Andrianò, 59 anni, dipendente dell'azienda dei servizi ambientali Esa, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre percorreva in moto la strada del Monumento, che collega Marina di Campo a Lacona . L'impatto è stato fatale sia per il motociclista che per l'animale. Andrianò era una persona molto conosciuta e stimata sull'isola, ricordata per la sua disponibilità e il suo sorriso. Lascia la moglie e un figlio di 19 anni. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i residenti e le istituzioni locali.Un problema noto: la presenza eccessiva di ungulati sull'isolaL'incidente ha riacceso il dibattito sulla presenza massiccia di cinghiali all'Elba.

