Tragedia sulla SS172 morto 25enne

Tarantinitime.it - Tragedia sulla SS172, morto 25enne Tarantini Time QuotidianoUn grave incidente stradale si è consumato alle prime ore del mattino di martedì 2 maggio lungo la Strada Statale 172, nel tratto compreso tra i quartieri Paolo VI e Tamburi. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di 25 anni, originario di Taranto.Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto mentre procedeva in direzione Tamburi. Il mezzo è sbandato improvvisamente, facendo finire il conducente violentemente sull’asfalto. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo.A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, transitando in quel momento, si sono trovati davanti alla tragica scena, con il corpo del giovane riverso al centro della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunti i sanitari del 118, il personale dell’Anas e la Polizia di Stato, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti di rito. 🔗 Tarantinitime.it

