Tragedia sul lavoro a San Lorenzo operaio si sente male e muore nel cantiere di un palazzo

Tragedia in un cantiere in zona San Lorenzo a Roma, dove un operaio si è sentito male ed è morto forse per infarto. I soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarlo. 🔗 in unin zona Sana Roma, dove unsi è sentitoed è morto forse per infarto. I soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarlo. 🔗 Fanpage.it

