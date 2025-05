Tragedia sui binari a Codogno | una persona investita da un treno circolazione ferroviaria in tilt

Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno regionale nei pressi della stazione ferroviaria di Codogno. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.20, momento in cui la circolazione dei convogli sulla linea Milano-Piacenza è stata immediatamente sospesa in entrambe le direzioni per consentire gli accertamenti della Polfer. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non si esclude quella di un gesto volontario.Nel tardo pomeriggio erano ancora in corso le operazioni per l'identificazione della vittima.L'interruzione del traffico ferroviario ha causato forti disagi: diversi treni sono stati cancellati, mentre altri hanno accumulato ritardi significativi. I disservizi si sono protratti per ore, coinvolgendo numerosi passeggeri. Tra i convogli interessati, anche quelli in arrivo alla stazione di Piacenza da Milano Centrale alle 18.

Tragedia sui binari a Mandello del Lario: una persona travolta dal treno, circolazione in tilt - Una persona è stata travolta da un treno questa mattina alle 8:30 nei pressi della stazione di Mandello del Lario (Lecco). L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del soccorso mandellese, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le informazioni... 🔗quicomo.it

