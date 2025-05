Dayitalianews.com - Tragedia sui binari a Codogno: persona investita da un treno, traffico ferroviario bloccato

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio, una persona è stata investita e uccisa da un treno regionale alla stazione di Codogno, in provincia di Lodi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:20 e ha provocato l'immediata sospensione del traffico ferroviario sulla linea Milano-Piacenza, in entrambe le direzioni.Soccorsi inutili, la vittima è deceduta sul colpoSul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona travolta, le cui generalità non sono state ancora rese note. In stazione sono giunti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, incaricati di eseguire tutti gli accertamenti previsti in casi di investimento.