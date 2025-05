Tragedia nelle campagne del Foggiano | morto operaio colpito da un malore

Tragedia sul lavoro questa mattina, intorno alle 12.30, nei pressi dei terreni da cui è visibile Castel Pagano, in prossimità di un impianto fotovoltaico. Un uomo di cui non si conoscono le generalità, ha avuto un malore improvviso, un arresto cardiocircolatorio, e si è accasciato al suolo.

