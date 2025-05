Tragedia in mattinata schianto micidiale sul guardrail | muore così a 25 anni

anni ha perso la vita in seguito a uno schianto in moto, avvenuto in circostanze che sono ancora in fase di accertamento.Impatto fatale contro il guardrailSecondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane stava percorrendo un tratto di strada statale quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo della moto. Il mezzo, fuoriuscito dalla carreggiata, è finito rovinosamente contro il guardrail, provocando un impatto tanto violento da non lasciargli scampo.I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 6 del mattino, ma all'arrivo dei sanitari per il giovane motociclista non c'era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

