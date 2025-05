Tragedia in Italia | neonata trovata nel gabinetto madre indagata per tentato omicidio

Italiana. Una giovane madre è stata indagata per tentato omicidio dopo che il neonato da lei partorito è stato trovato all'interno del gabinetto della sua abitazione. Il drammatico episodio risale alla notte del 24 marzo, quando la ragazza ha cominciato ad accusare forti dolori addominali. Secondo quanto ricostruito, avrebbe detto ai familiari di non capire cosa stesse accadendo, e di sentirsi improvvisamente molto male.I genitori, allarmati dalle sue condizioni, hanno chiamato il 112, il numero unico per le emergenze. All'arrivo dei soccorsi, i medici si sono trovati davanti a una scena angosciante. Nel bagno dell'appartamento, all'interno del gabinetto, c'era un neonato ancora vivo, immerso nell'acqua. Accanto al piccolo, seduta per terra e in stato confusionale, c'era la ragazza.

