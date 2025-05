Tragedia durante la gara di motocross Muore a 20 anni Filippo Morello

Cade durante una gara di motocross: un ferito al Pronto Soccorso - Incidente sulla pista da cross, a Lesignano de Bagni, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra ferendosi. È successo durante una gara del trofeo regionale Uisp, al crossodromo. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno portato al Pronto...

Travolto davanti agli occhi del papà. Tragedia durante la gara, Filippo muore a 23 anni - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Filippo Morello, motociclista ventitreenne di Orsago, in provincia di Treviso, nel tardo pomeriggio di giovedì 1 maggio. Il giovane ha perso la vita durante una competizione regionale di motocross che si stava svolgendo al crossodromo di Versa, a Romans d’Isonzo, nel Goriziano. La gara, attesa da molti appassionati locali, si è trasformata in un dramma sotto gli occhi increduli dei presenti. 🔗caffeinamagazine.it

Cade durante una gara di motocross, morto il 23enne Filippo Morello. E' accaduto nel Goriziano - Un motociclista di 23 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi a Romans d’Isonzo (Gorizia) durante una gara regionale di motocross. L’incidente è avvenuto al crossodromo di Versa. Lo riportano i media locali. Secondo una ricostruzione, il giovane, affrontando un salto, avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra e venendo poi travolto da alcune moto in gara, che non sarebbero riuscite.. 🔗feedpress.me

