Tragedia di San Secondo il sindaco | Siamo sconvolti

sindaco di San Secondo, Giulia Zucchi, ha parlato della Tragedia familiare che ha colpito la cittadina della Bassa Parmense. "I carabinieri stanno indagando sul tentato femminicidio e si sta attivando la rete. 🔗 Parmatoday.it - Tragedia di San Secondo, il sindaco: "Siamo sconvolti" "Ci sono le forze dell'ordine che stanno portando avanti le indagini del caso". Così ildi San, Giulia Zucchi, ha parlato dellafamiliare che ha colpito la cittadina della Bassa Parmense. "I carabinieri stanno indagando sul tentato femminicidio e si sta attivando la rete. 🔗 Parmatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia a San Secondo Parmense: morto in incidente il marito della donna accoltellata - È il marito della donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense l'uomo morto nell'incidente avvenuto sulla provinciale a poche centinaia di metri dall'abitazione. Si chiamava Dhahri Abdelhakim ed era originario della Tunisia, aveva 58 anni. La dinamica dell'incidente - un frontale tra l'auto dell'uomo e un furgone su un rettilineo - è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi. 🔗quotidiano.net

Pauroso frontale tra auto e camion a San Secondo: un morto e due feriti gravi - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 2 maggio, poco dopo le 8.40, lungo la provinciale 10 di San Secondo Parmense. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite in modo molto grave. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente, per cause... 🔗parmatoday.it

San Secondo, donna accoltellata dal marito: è grave - Poco prima delle 9:00, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo avrebbe violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. Durante la fuga avrebbe avuto un incidente piuttosto grave, prima del... 🔗parmatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia di San Secondo, il sindaco: Siamo sconvolti; VIDEO | Omicidio di San Gregorio, il sindaco Sgroi: Enorme dispiacere per l'accaduto; Quattro ragazzi morti, due tecnici comunali a processo per la tragedia della strada; La legge sulle calamità naturali è stata scritta in piazza San Secondo ad Asti. Trent'anni dopo le fotografie di Ubertone colorate dall'intelligenza artificiale [FOTO]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tragedia a San Secondo: accoltella la moglie, poi muore schiantandosi in un incidente durante la fuga. La donna è gravissima - Mattinata di orrore a San Secondo Parmense, dove poco prima delle 9:00 in Borgo Bertani, un uomo ha aggredito brutalmente con un coltello la moglie al - ParmaPress24 ... 🔗parmapress24.it

Tragedia a San Secondo Parmense: morto in incidente il marito della donna accoltellata - Dhahri Abdelhakim, 58 anni, muore in un frontale sulla provinciale. La Polizia indaga su un possibile gesto estremo. 🔗quotidiano.net