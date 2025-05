Tragedia dell’Agno recuperata dopo 15 giorni l’auto coi corpi di Leone Nardon e suo figlio Francesco

recuperata l’auto di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti nel crollo del ponte sull’Agno a Valdagno, in provincia di Vicenza. Il veicolo, trascinato via dalla piena, sarà ora analizzato per chiarire le cause del decesso. Si indaga per omicidio colposo. 🔗 È statadi, padre emorti nel crollo del ponte sull’Agno a Valdagno, in provincia di Vicenza. Il veicolo, trascinato via dalla piena, sarà ora analizzato per chiarire le cause del decesso. Si indaga per omicidio colposo. 🔗 Fanpage.it

Maltempo a Vicenza, papà e figlio a bordo dell'auto trascinati dalla piena del fiume Agno. Si cercano anche con i droni - VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio. I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

