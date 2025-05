Tragedia alla gara di motocross | la Procura apre un' inchiesta sequestrati casco e moto

La Procura di Gorizia ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto ieri, 1 maggio, durante una gara regionale di motocross sulla pista di Versa, nella frazione di Romans d'Isonzo, e costato la vita a Filippo Morello, 23enne di Orsago. Secondo una primissima ricostruzione il ragazzo durante un salto è caduto ed è stato travolto dalle moto di altri piloti che non sono riusciti a evitarlo.

Il pilota di motocross 22enne Filippo Morello, di Orsago, Treviso, è morto ieri pomeriggio durante una gara del campionato regionale che si stava svolgendo sulla pista di Versa a Romans d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Il giovane, dopo essere caduto, è stato travolto dalle moto di altri piloti che non sono riusciti a evitarlo. Il pubblico ministero Giulia Capello ha aperto un fascicolo sull'incidente: nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia. Già acquisite dai carabinieri della Compagnia di Gorizia le testimonianze dei presenti e sequestrati casco e moto.

