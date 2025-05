Tragedia a Trecase Angelo perde il controllo della bici e si schianta contro un muro

Trecase, dove un uomo di 67 anni, Angelo Riccardo Gargano, residente a Scafati, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto poco dopo le 10 in via Casa Cirillo. Tragedia a Trecase, Angelo perde il controllo della bici e si schianta contro un muro Secondo una prima ricostruzione, .L'articolo Tragedia a Trecase, Angelo perde il controllo della bici e si schianta contro un muro Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Tragedia a Trecase, Angelo perde il controllo della bici e si schianta contro un muro Dramma nella mattinata di oggi a, dove un uomo di 67 anni,Riccardo Gargano, residente a Scafati, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto poco dopo le 10 in via Casa Cirillo.ile siunSecondo una prima ricostruzione, .L'articoloile siunTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

