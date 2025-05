Tragedia a San Secondo Parmense | morto in incidente il marito della donna accoltellata

marito della donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense l'uomo morto nell'incidente avvenuto sulla provinciale a poche centinaia di metri dall'abitazione. Si chiamava Dhahri Abdelhakim ed era originario della Tunisia, aveva 58 anni.La dinamica dell'incidente - un frontale tra l'auto dell'uomo e un furgone su un rettilineo - è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi. Non si esclude, tra le ipotesi, un gesto estremo dell'uomo deceduto. I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti gravi.

