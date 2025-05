Tragedia a Mesagne | Lamine investito mentre era in bici e ucciso | caccia al pirata della strada

Mesagne, in provincia di Brindisi. Lamine Barro, un giovane migrante senegalese di 27 anni, è stato investito e ucciso da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni. Il sinistro si è verificato intorno alle 23:30 di giovedì 1° maggio. Nonostante indossasse un giubbotto catarifrangente e la strada fosse illuminata, il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo dell’incidente. La vita di Lamine Barro: lavoro e integrazioneLamine Barro era arrivato in Italia alcuni anni fa dal Senegal, ottenendo la protezione internazionale e inserendosi nel progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) gestito dalla Cooperativa Sociale Rinascita. 🔗 Notizieaudaci.it - Tragedia a Mesagne: Lamine investito mentre era in bici e ucciso: caccia al pirata della strada L’incidente mortale sulla provinciale per San Vito dei NormanniUn tragico incidente ha scosso la comunità di, in provincia di Brindisi.Barro, un giovane migrante senegalese di 27 anni, è statoda un’autopercorreva incletta laprovinciale che collegaa San Vito dei Normanni. Il sinistro si è verificato intorno alle 23:30 di giovedì 1° maggio. Nonostante indossasse un giubbotto catarifrangente e lafosse illuminata, il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo dell’incidente. La vita diBarro: lavoro e integrazioneBarro era arrivato in Italia alcuni anni fa dal Senegal, ottenendo la protezione internazionale e inserendosi nel progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) gestito dalla Cooperativa Sociale Rinascita. 🔗 Notizieaudaci.it

