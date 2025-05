Traffico Lazio del 02-05-2025 ore 09 | 30

Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-05-2025 ore 09:30 Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità attenzione nelle per le Piazza Ippolito Nievo per un incidente avvenuto all'altezza di Viale Trastevere sempre per incidente possibili rallentamenti su via del Plebiscito all'altezza di via della gatta cresce l'attesa per gli internazionali di tennis al parco del Foro Italico in programma dal 5 al 18 maggio nel frattempo Piazza del Popolo è stato già montato il campo di terra rossa dove fino al 18 maggio si alterneranno diverse attività esibizione con atleti professionisti o ex giocatori del circuito tennistico e momenti dedicati allo sport attività ieri le linee mare per raggiungere il litorale di Ostia 3 i collegamenti in servizio tutti i giorni la linea 062 la 07 l e la 07 sempre da ieri è tornato in vigore l'orario estivo notturno per le ZTL di Trastevere San Lorenzo fino al 31 ottobre oltre che il venerdì sabato saranno attive dalle 21:30 alle 3 anche il mercoledì e il giovedì anche se festivi https:storage. 🔗 Romadailynews.it

