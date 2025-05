Tradita con la migliore amica Voce choc sulla più bella coppia vip fan sconvolti

C’è fermento sui social per ciò che sembra essere una frattura imprevista tra Selena Gomez e una delle sue amiche storiche, Theresa Marie Mingus. La cantante texana, oggi legata sentimentalmente al produttore musicale Benny Blanco, ha smesso di seguire Theresa su Instagram, gesto che, nel linguaggio delle celebrità e del web, spesso equivale a una dichiarazione di rottura. I fan si interrogano: cosa è successo tra le due? E, soprattutto, che ruolo ha avuto Benny in questa vicenda?Secondo alcune voci che circolano con insistenza su X (ex Twitter), al centro della vicenda ci sarebbe un presunto coinvolgimento tra Benny Blanco e l’account OnlyFans di Theresa. Alcuni utenti sostengono che la designer e imprenditrice avrebbe pubblicato contenuti allusivi riguardanti proprio il compagno di Selena, arrivando perfino ad apprezzare pubblicamente il servizio fotografico di People in cui Blanco era stato inserito tra gli uomini più sexy dell’anno. 🔗 Caffeinamagazine.it

Obbligo o Verità, Cristina D'Avena: "Sono innamorata, il mio ex mi ha tradita con la mia migliore amica" - Il primo "Solo Tu" della puntata di Obbligo o Verità di lunedì 14 aprile su Rai Due, vede Alessia Marcuzzi chiamare vicino a sè per un momento "dedicato" di domande per conoscere meglio la sua ospite, l'amatissima Cristina D'Avena. La cantante amata da generazioni di bambini italiane si è... 🔗today.it

Cristina D’Avena: “Ho scoperto un mio ex fidanzato con la mia migliore amica. Il mio rimpianto è aver smesso di recitare” - Ospite del programma Obbligo o verità, la cantante ha confidato alcuni suoi segreti, impegnandosi a essere sincera fino in fondo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Shoah, è morta Jacqueline: la ‘migliore amica’ di Anne Frak - Aveva 96 anni. La ragazzina ebrea scrisse nel 1942 nel suo 'Diario' una lettera d'addio mai spedita alla Van Maarsen Jacqueline Sanders-Van Maarsen, amica e compagna di classe di Anne Frank, citata dalla ragazzina ebrea nel suo celebre 'Diario', è morta giovedì 13 febbraio all'età di 96 anni. Ne dà notizia la Casa di Anne […] L'articolo Shoah, è morta Jacqueline: la ‘migliore amica’ di Anne Frak è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

