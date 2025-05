Tradimento trame dal 3 al 9 maggio 2025 | Ipek vuol vendicarsi di Güzide

Tradimento, in onda dal 3 al 9 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Ipek, pronta a vendicarsi sulla giudice Güzide. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Tradimento, anticipazioni al 9 maggio: Ipek medita vendettaIpek – con i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà ad Avanos ricevuta in eredità dal padre – riesce ad acquistare una macchina lussuosa.Mentre si gode il suo nuovo gioiello in compagnia di Azra e Serra, ripensa però a tutto il male che le ha causato la giudice Güzide e medita vendetta.Ipek si rifiuterà di partecipare a una cena organizzata da Güzide, fingendo di aver sbagliato giorno. In un siccessivo faccia a faccia tra le due donne, Ipek accuserà la giudice di essere la responsabile della morte di sua madre. 🔗 Superguidatv.it - Tradimento, trame dal 3 al 9 maggio 2025: Ipek vuol vendicarsi di Güzide Cosa ci attende nelle prossime puntate, in onda dal 3 al 9? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo, pronta asulla giudice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme., anticipazioni al 9medita vendetta– con i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà ad Avanos ricevuta in eredità dal padre – riesce ad acquistare una macchina lussuosa.Mentre si gode il suo nuovo gioiello in compagnia di Azra e Serra, ripensa però a tutto il male che le ha causato la giudicee medita vendetta.si rifiuterà di partecipare a una cena organizzata da, fingendo di aver sbagliato giorno. In un siccessivo faccia a faccia tra le due donne,accuserà la giudice di essere la responsabile della morte di sua madre. 🔗 Superguidatv.it

