Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca, 2 maggioTradimento è la nuova serie turca in onda in prima visione su Canale 5 ogni domenica in prima serata dal 1 dicembre 2024 alle ore 21.30. Una nuova fiction pronta ad appassionare il pubblico con la sua trama avvincente. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma dove vedere Tradimento in diretta tv e in streaming con la puntata di questa sera, 2 maggio 2025?In tvAppuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 2 maggio 2025, alle ore 21.30. La serie va in onda ogni venerdì in prima serata e per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.Tradimento streaming liveSe non siete a casa potete seguire la fiction turca in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. 🔗 Tpi.it - Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca tv:la, 2 maggioè la nuovain onda in prima visione su Canale 5 ogni domenica in prima serata dal 1 dicembre 2024 alle ore 21.30. Una nuova fiction pronta ad appassionare il pubblico con la sua trama avvincente. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Maintv e incon la puntata di questa sera, 2 maggio 2025?In tvAppuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 2 maggio 2025, alle ore 21.30. Lava in onda ogni venerdì in prima serata e per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.liveSe non siete a casa potete seguire la fictioninsulla piattaforma Mediaset Infinity, o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. 🔗 Tpi.it

