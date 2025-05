Tradimento | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 2 maggio

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 2 maggio

Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Oylum prende la pistola di Tarik e minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Oylum non riesce a sparare a Mualla e quest'ultima, incredibilmente, conduce comunque la ragazza dal figlio. Tarik si accorge della pistola rubata e insieme a Guzide, Sezai e la polizia si reca a casa di Mualla, per riportare la figlia e il nipote a casa.

