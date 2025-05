Tradimento le anticipazioni per la puntata di stasera 2 maggio 2025 | Oylum uccide Mualla?

Oylum uccide Mualla? Nel corso della nuova puntata serale di Tradimento, trasmessa oggi – venerdì 2 maggio 2025 – su Canale 5, i telespettatori dell'amata serie turca potrebbero assistere ad ulteriori colpi di scena, omicidi compresi. Sta di fatto che la tensione tra la moglie e la mamma di Behram è ormai alle stelle e non è detto che la ragazza non decida una volta per tutte di liberarsi della cattiva suocera.Leggi anche: Tradimento, oggi pomeriggio non va in onda. Uomini e donne torna lunedìTradimento, anticipazioni puntata di stasera 2 maggio 2025: da che ora va in onda?Le anticipazioni dalla guida TV ufficiale di Mediaset rivelano infatti che in questa nuova puntata di Tradimento – in onda dalle ore 21.30 circa di stasera, 2 maggio – Oylum minaccia di uccidere Mualla se quest'ultima non riporta indietro il piccolo Can.

