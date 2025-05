Tradimento | il video di Oylum e il complotto familiare dietro l’attentato a Behram

© Sbircialanotizia.it - Tradimento: il video di Oylum e il complotto familiare dietro l’attentato a Behram Tradimento si schiuderà uno dei misteri che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fin dalla seconda stagione. La domanda essenziale, ossia chi abbia ordinato l’attentato che ha tolto la vita a Behram Dicleli, comincerà per acquisire contorni definitivi: sebbene il sicario agisca per mero guadagno, il vero enigma riguarda . L'articolo Tradimento: il video di Oylum e il complotto familiare dietro l’attentato a Behram è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Nei prossimi appuntamenti disi schiuderà uno dei misteri che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fin dalla seconda stagione. La domanda essenziale, ossia chi abbia ordinatoche ha tolto la vita aDicleli, comincerà per acquisire contorni definitivi: sebbene il sicario agisca per mero guadagno, il vero enigma riguarda . L'articolo: ildie ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Tradimento: il video di Oylum e il complotto familiare dietro l’attentato a Behram - Nei prossimi appuntamenti di Tradimento si schiuderà uno dei misteri che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fin dalla seconda stagione. La domanda essenziale, ossia chi abbia ordinato l’attentato che ha tolto la vita a Behram Dicleli, comincerà per acquisire contorni definitivi: sebbene il sicario agisca per mero guadagno, il vero enigma riguarda […] L'articolo Tradimento: il video di Oylum e il complotto familiare dietro l’attentato a Behram è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tradimento, replica puntata 9 aprile 2025 | Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Tolga chiede a Selin di far cancellare a sua sorella Serra delle foto che quest’ultima ha pubblicato sui social. Selin, dispiaciuta, obbliga la sorella a rimuoverle. cco il video per rivedere l’episodio 139 in replica streaming. 🔗superguidatv.it

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗comingsoon.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento: dove vedere la puntata dell'1 aprile in streaming; Tradimento, anticipazioni 1º aprile: Guzide svela il complotto ai danni di Sezai; Tradimento: le trame delle puntate dal 31 marzo al 6 aprile 2025; Tradimento, anticipazioni 1 aprile: complotto contro Sezai in arrivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tradimento trame 2a serie: Oylum pagò il killer che colpì Behram, ma dietro c'è Gülsoy - Nei prossimi episodi di Tradimento emergerà la verità sull'attentato che ha ridotto Behram in coma: i fratelli Yenersoy incastrati da Zelis ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, anticipazioni 3 maggio: Oylum scappa con Can - La soap turca trasmessa da Canale 5 regala sempre un colpo di scena dietro l'altro. È quello che accadrà anche domani, scopriamo dunque cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento. 🔗msn.com

Tradimento, le anticipazioni di oggi (sabato 3 maggio): Tolga scopre il ricatto di Behram, Oylum scappa con Can - Torna come ogni giorno "Tradimento", la soap opera di Canale 5 che ha preso il posto (ormai da tempo) di Endless Love. Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 3 e domenica 4 maggio): ... 🔗ilmessaggero.it