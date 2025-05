Tradimento | il passato di Mualla tra tradimenti segreti e l’identità di Kahraman

Anticipazioni Tradimento: Behram trasferito alla villa da Mualla, addio a ogni speranza - Tradimento, la drammatica svolta: Behram in coma irreversibile e la disperazione di Mualla e Oylum Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda sabato 26 aprile, la narrazione si concentra su un momento di estrema tensione e dolore: Behram, dopo essere stato colpito da un proiettile al petto, si trova in ospedale in condizioni disperate. I […] L'articolo Anticipazioni Tradimento: Behram trasferito alla villa da Mualla, addio a ogni speranza è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tradimento, trame settimanali dal 26 aprile al 2 maggio 2025: il piccolo Can viene rapito, Oylum affronta Mualla - Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 26 aprile al 2 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo il piccolo Can. Il figlio di Oylum verrà rapito da Mualla, e questo scatenerà la furia di Oylum che minaccerà con una pistola la suocera. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tradimento, anticipazioni al 2 maggio: Mualla ordina il rapimento di Can La madre di Behram non sarà disposta a rinunciare al nipote, e per questo motivo ordinerà ai suoi uomini di rapire il bambino dalla casa di ... 🔗superguidatv.it

“Tradimento”, le anticipazioni per la puntata di stasera 2 maggio 2025: Oylum uccide Mualla? - Oylum uccide Mualla? Nel corso della nuova puntata serale di Tradimento, trasmessa oggi – venerdì 2 maggio 2025 – su Canale 5, i telespettatori dell’amata serie turca potrebbero assistere ad ulteriori colpi di scena, omicidi compresi. Sta di fatto che la tensione tra la moglie e la mamma di Behram è ormai alle stelle e non è detto che la ragazza non decida una volta per tutte di liberarsi della cattiva suocera. 🔗apmagazine.it

Tradimento spoiler 2ª serie: Mualla crede che Kahraman sia figlio del marito e dell’amante - Nelle prossime puntate di Tradimento emergeranno nuovi dettagli sul passato di Mualla. Suo marito, Tahir, aveva un’amante e da quella relazione nacque un bambino: Kahraman. L’amante era proprio ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento trame turche, Mualla ha perso un figlio prima di Behram: 'Non ha visto la luce' - Nelle future puntate di Tradimento emergerà il passato doloroso di Mualla, che confesserà di aver perso due figli. Il pubblico sa già della morte di Behram, ma prima di lui c’è stata anche la perdita ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento: anticipazioni sabato 3 maggio! Oylum scappa con Can - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento di sabato 3 maggio, in onda come di consueto, su Canale 5 ... 🔗serial.everyeye.it