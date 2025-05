Tradimento 2 episodio 22 | Oylum scappa con Can? Ecco dove sono

© Latuafonte.com - Tradimento 2, episodio 22: Oylum scappa con Can? Ecco dove sono Tradimento 2 va in onda. Precisamente vengono trasmessi gli episodi 22 e 23, che porta nuovi colpi di scena su Canale 5. Ebbene Oylum risulta scomparsa insieme a suo figlio Can. Mualla è pronta a tutto pur di ritrovarli, convinta che sua nuora abbia approfittato di un suo piccolo cedimento per scappare insieme al nipote. Al solo pensiero di vivere una vita lontana da Can, ora che suo figlio Behram è cerebralmente morto, Mualla va in tilt. Nel frattempo, finalmente Tolga scopre la verità sulla decisione di Oylum di sposare Behram.Tradimento 2 anticipazioni: Tolga scopre la verità su Oylum e BehramFinalmente Tolga in Tradimento scopre la verità sul matrimonio di Oylum e Behram. Il figlio di Oltan capisce che la sua amata ha deciso di stare insieme a un altro uomo solo per proteggerlo.

