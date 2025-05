Tra tessuti pregiati e trame evocative il kimono tiene fede alla sua essenza in nuove versioni più contemporanee

Da abito tradizionale giapponese a capo d'abbigliamento amato in tutto il mondo. Come indossare il kimono in Occidente? Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarlo con stile.

Finemente decorato
Essenziale, sobrio, extra chic. Il kimono finemente decorato è un inno all'eleganza.

Con taglio asimmetrico
Da indossare con un look tono su tono, è perfetto per la bella stagione.

Con stampa floreale
E cintura in vita, da indossare insieme a tank top, jeans e stivali chunky.

In seta pastello
Si abbina all'abito drappeggiato coordinato, con gioielli bold e sandali primaverili.

Prezioso
Impalpabile e prezioso, da sfoggiare durante le occasioni più formali.

